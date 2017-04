Clásico mit Endspiel-Charakter Für Barça zählt nur ein Sieg

23.04.2017 - Der FC Barcelona steht nach dem frühen Scheitern in der Champions League unter Druck. Im Clásico bei Real Madrid muss unbedingt ein Sieg her, um dem Erzrivalen den Meistertitel noch streitig machen zu können. Real strahlt vor dem Duell Ruhe aus. Trainer Zinédine Zidane will nichts von einem Endspiel wissen.

kicker.tv