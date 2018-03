Daniel King Candidates Berlin 2018 Grischuk schlägt zurück

12.03.2018 - Im Duell gegen den Amerikaner Wesley So, der wie Grischuk in der ersten Runde eine Niederlage hinnehmen musste, behauptete sich der Russe und konnte mit einem offensiven Turmmanöver seinen ersten Sieg einleiten. An welchen Stellen die Partie entschieden wurde, zeigt Ihnen Großmeister Daniel King.