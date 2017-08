Nebuta-Festival in Japan Riesige Laternen verzaubern Besucher

07.08.2017 - Im Sommer verwandelt sich die Stadt Goshogawara in Nord-Japan in ein Meer aus bunten Fabelwesen. Manche Laternen sind so groß, dass sie von 200 Menschen getragen werden müssen.

Mehr zu: Japan

Laternenfestival

SPIEGEL ONLINE