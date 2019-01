Weltwirtschaftsforum in Davos Trump sagt Reise von US-Delegation ab

18.01.2019, 10:41 Uhr - Seine eigene Teilnahme hatte der US-Präsident bereits abgesagt, nun kündigt das Weiße Haus an: Am Weltwirtschaftsforum in Davos wird gar keine amerikanische Delegation teilnehmen. Hintergrund ist der Haushaltsstreit.