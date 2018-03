14.484 Kilometer in der Luft:

14.484 Kilometer in der Luft: Erster Nonstop-Linienflug zwischen Australien und Europa gelandet

March for our lives:

March for our lives: "Der Plan der Schüler ist aufgegangen"

"March four our lives":

"March four our lives": Emma Gonzalez schweigt - für die Länge eines Massakers