Müller-Klartext von Ancelotti "Ich brauche keine Ratschläge"

08.09.2017 - Thomas Müller und seine Rolle bei den Bayern, seit Wochen das absolute Top-Thema an der Säbener Straße. Eine Personalie, in der viel Zündstoff steckt. Trainer Carlo Ancelotti redet Klartext, auch in Richtung Kritiker.

kicker.tv