Der Lockerbie-Anschlag Das ungelöste Terror-Rätsel

19.12.2018, 13:43 Uhr - Am 21. Dezember 1988 um 18.25 Uhr hebt die Boeing 747 des Pan-Am-Fluges 103 in London Heathrow ab, um über den Atlantik nach New York zu fliegen. 38 Minuten später explodiert an Bord eine Bombe. Die Maschine stürzt über dem schottischen Ort Lockerbie ab und reißt 259 Passagiere sowie elf Menschen am Boden in den Tod. Wer steckt hinter der Katastrophe?

