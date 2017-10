Deutsche Terrorkämpfer Zwei gefangen genommene IS-Männer berichten von ihrem Leben in Rakka

17.10.2017 - Was bringt junge Männer dazu, Mitglied beim "Islamischen Staat" zu werden? Warum tauschen sie ihr bisheriges Leben gegen einen sinnlosen und mittlerweile fast verlorenen Krieg in Syrien? SPIEGEL TV ist es gelungen, diese und andere Fragen zu stellen. In einem Interview mit zwei deutschen IS-Kämpfern - aufgenommen in einem kurdischen Gefängnis. (15.10.2017)

SPIEGEL TV