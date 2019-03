Deutsche Muslime nach Christchurch Wie groß ist die Angst nach den Anschlägen?

23.03.2019, 14:05 Uhr - Gut eine Woche ist es her, dass ein Attentäter 50 Menschen in zwei Moscheen in Neuseeland getötet hat. Wie groß ist die Sorge der Muslime in Deutschland vor einer solchen Gewalttat? Ein Besuch beim Freitagsgebet von Carolin Katschak und Anne Martin.