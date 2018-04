Bundesaussenminister Deutschland stockt Hilfe in Syrien-Krise um eine Milliarde Euro auf

25.04.2018 - Allein in Syrien seien mehr als 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas in Brüssel. Deutschland stockt Hilfe in Syrien-Krise um eine Milliarde Euro auf.