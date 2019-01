Deutschlands WM Aus in der Videoanalyse Knackpunkt Defensive

26.01.2019, 08:57 Uhr - Der Traum vom Wintermärchen ist geplatzt. Alles, was bisher so gut funktioniert hatte, klappte diesmal nicht. Weder in der Abwehr noch im Angriff. Unter dem Strich steht das Aus im Halbfinale. Und doch kann der deutsche Handball zuversichtlich nach vorne schauen.