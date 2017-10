Weltmeisterliche Dominanz DFB-Team löst WM-Ticket

06.10.2017 - 3:1 gewinnt die Nationalmannschaft in Nordirland. Neun Siege in neun WM-Qualifikationsspielen. Das DFB-Team löst souverän das Ticket für die WM-Endrunde in Russland. Doch darauf will sich das Team nicht ausruhen. Sieg Nummer zehn soll folgen.

kicker.tv