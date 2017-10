Die Sinne schärfen Erst Rekord, dann Mission Titelverteidigung

07.10.2017 - Das Ticket für die WM 2018 hat die DFB-Elf sicher. Der neue Mannschaftsbus steht auch schon bereit. Bundestrainer Joachim Löw mit einem klaren WM-Appell in Richtung seiner Spieler. Die Mission Titelverteidigung beginnt. Gegen Aserbaidschan soll aber zunächst der Rekord von zehn Siegen in zehn Quali-Spielen her.

kicker.tv