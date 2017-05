Den Ball am Fuß Die besondere Faszination der Torwartpatzer

08.05.2017 - Einen Patzer der besonderen Art gab es am Wochenende in Dänemark. In der Partie zwischen Nordsjaelland und dem FC Kopenhagen versuchte sich Torwart Olsen im Manuel-Neuer-Stil mit dem Ball am Fuß. Es ging schief.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.

