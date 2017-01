Dusselige Diamantendiebe Einbruch vor laufender Überwachungskamera

04.01.2017 - Sie schauen direkt in die Überwachungskamera - bevor sie diese zertrümmern. Nun sucht die New Yorker Polizei nach den Dieben, die in der Silvesternacht einen Juwelier ausgeraubt haben - und mit einer Millionen-Beute entkamen.

SPIEGEL ONLINE