Musterfeststellungsklage "Das ist ein scharfes Schwert"

01.11.2018 - Verbraucherschützer haben in der Dieselaffäre die erste Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Was steckt dahinter? Und was bedeutet dieses neue Verfahren für Volkswagen? SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Nils-Viktor Sorge liefert die Antworten.