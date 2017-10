Dogan Akhanli "Die Türkei ist ein unberechenbares Land geworden"

20.10.2017 - Der Schriftsteller Dogan Akhanli entging in Spanien nur knapp einer Auslieferung an die Türkei. Bei der Ankunft in Düsseldorf wurde er bedroht, sein Anwalt sagt, er sei eine "gefährdete Person".

Mehr zu: Türkei

Schriftsteller

reuters.com