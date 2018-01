Videoreportage ein Jahr Trump Die "Obamas" von der Grenze

15.01.2018 - Er ist Migrant, Afro-Latino, kommt aus New York – und ist Bürgermeister in Arizona. Robert Uribe und seine Frau kämpfen an der Grenze zu Mexiko für einen Wandel in den Köpfen der Menschen: Statt Angst und Mauerwerk, wollen sie Multikulti fördern.

