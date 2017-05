Staatsbesuch am Golf Donald Trump beim Säbeltanz im saudischen Königshaus

21.05.2017 - Krise und Chaos zuhause in Washington - war da was? Der US-Präsident schließt in Saudi-Arabien einen großen Rüstungsdeal und zelebriert den Kriegstanz mit seinen Gastgebern - in bester Laune.

