Trump vs. Reality (Folge 9) Sandburg, Colts und Sternenkrieg

25.03.2018 - Wie stellt sich Trump die Kriege der Zukunft vor? Was denkt er über Waffen? Und was macht ein Sandkasten im Oval Office? Der Commander in Chief im Wirklichkeits-Check. Eine Bilanz der vergangenen Wochen.

DER SPIEGEL