Möglicher US-Angriff in Syrien "Es ist noch nichts entschieden"

12.04.2018 - Am Mittwochmorgen hatte Donald Trump in einem Tweet einen US-Raketenangriff in Syrien angekündigt - nun rudert die Sprecherin des Weißen Hauses etwas zurück. Es lägen weiterhin alle Optionen auf dem Tisch.