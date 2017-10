Trump zu Las-Vegas-Attentat "Ein Akt des absolut Bösen"

02.10.2017 - US-Präsident Donald Trump hat den Massenmord in Las Vegas als "Akt des Bösen" verurteilt. Er ordnete Trauerbeflaggung an, das Land sei in "Traurigkeit, Schock und Trauer" vereint.

