Die Schande von Dortmund Wie Leipzigs Fans die Angriffe erlebten

06.02.2017 - Verletzte Leipziger Fans nach Ausschreitungen am Rande der Partie in Dortmund. Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, weil sie ein Fußballspiel im Stadion verfolgen wollten. In der Bundesliga muss wieder von Genesungswünschen für verletzte Fans gesprochen werden. Der Sport rückt in den Hintergrund.

