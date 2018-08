Beinahe-Crash Helikopter verfehlt Drohne nur knapp

20.08.2018 - Ein kleiner Punkt in der Ferne, der plötzlich sehr schnell größer wird. Mit wenigen Metern Abstand fliegt ein Helikopter in Los Angeles an einer Drohne vorbei - ein Zusammenprall hätte fatale Folgen haben können.