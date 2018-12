Dunja Hayalis Reise durch die Religionen Was glaubt ihr denn?

05.12.2018, 11:33 Uhr - Kirchen bleiben leer, Gemeinden überaltern, Traditionen brechen ab: In Europa ist die Religion auf dem Rückzug, doch in vielen Teilen der Welt entfaltet sie gerade eine neue Kraft. "Was glaubt ihr denn?", fragt Dunja Hayali auf ihrer Reise durch die Religionen.

