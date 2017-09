Eklat bei der AFD "Es geht hier um einen knallharten Machtkampf"

26.09.2017 - Mit einem Eklat startet die AfD in den Bundestag: Chefin Frauke Petry will der Fraktion nicht angehören. Was bezweckt sie damit? Droht den Rechtspopulisten die Spaltung? Eine Einschätzung von Politikredakteur Severin Weiland.

SPIEGEL ONLINE