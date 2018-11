Tunnel unter Los Angeles "Verstörend lang"

06.11.2018 - Elon Musk hat ein Video einer Fahrt durch einen Test-Tunnel gepostet - samt Kommentar. Musks Firma "The Boring Company" gräbt an einem Tunnel unter Los Angeles. Ziel ist ein Tunnelnetzwerk und ein Transportsystem, das den städtischen Verkehr in Zukunft entlasten soll.