Video zum "Entgelttransparenzgesetz" "Richtige Richtung, aber mehr auch nicht"

08.01.2018 - Das Entgelttransparenzgesetz soll dafür sorgen, dass Frauen so viel wie Männer verdienen. In der Realität profitieren nur wenige von dem neuen Gesetz, analysiert Verena Töpper. Am wenigsten Frauen.

SPIEGEL ONLINE