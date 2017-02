Böses Foul Erst gefeiert, dann gefeuert

07.02.2017 - Andreas Ludwig hat das Fußballspielen in Ulm gelernt - und absolvierte in Hoffenheim sogar zwei Bundesligaspiele. Heute spielt er für den FC Utrecht in der niederländischen Eredivisie. In der Ligapartie gegen den SC Heerenveen wurde er zur tragischen Figur. Erst sein erstes Saisintoror, dann ein fieses Foulspiel an Martin Ødegaard - eins mit Folgen.

