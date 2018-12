Das Eigentor des Monats Ein Tag zum Vergessen für Excelciors Mattheij

08.12.2018, 09:07 Uhr - Es gibt diese Spiele, in denen einem so gar nichts gelingen mag. Unbedrängt schob Abwehrspieler Jurgen Mattheij den Ball ins eigene Tor. Wie ärgerlich! Am Ende unterlag SBV Excelcior 0:6 beim Spitzenreiter der Eredivisie PSV Eindhoven.