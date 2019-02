Erklärvideo Worum geht es im INF-Vertrag?

01.02.2019, 10:40 Uhr - Die USA drohen Russland mit dem Austritt aus dem 30 Jahre alten Raketen-Rüstungsabkommen. Aber was steht eigentlich in dem Vertrag? Und warum heißt er so? Antworten im Video.