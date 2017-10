Nachweis von Gravitationswellen "Ein völlig neuer Blick ins Weltall"

03.10.2017 - Mehrfach ist es Wissenschaftlern in den vergangenen Monaten gelungen, Gravitationswellen aus dem All zu messen. Warum das so bedeutsam ist, erklärt Christoph Seidler.

Mehr zu: Gravitationswellen

Weltall

SPIEGEL ONLINE