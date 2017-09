Europäer über die Bundestagswahl "Ich hoffe, Schulz wird Finanzminister"

18.09.2017 - Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Polen - in all diesen Ländern hängt viel von der Bundestagswahl ab. Wen wünschen sich die europäischen Bürger ins Kanzleramt? Eine Videoumfrage in vier Ländern.

SPIEGEL ONLINE