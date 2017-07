Exhumierung Salvador Dalí Vaterschaftstest an einer Leiche

21.07.2017 - Pilar Abel will wissen, wer ihr Vater ist. Sie vermutet niemand geringeren als den spanischen Künstler Salvador Dalí. Das einzige Problem an der Sache: Dalí ist seit fast drei Jahrzehnten tot. Er starb im Januar 1989 in seiner katalanischen Heimatstadt Figueres. Von Dalís sterblichen Überresten wurden Zähne und Knochen entnommen.

SPIEGEL ONLINE