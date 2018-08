Exklusive Staffelpremiere Clique

07.08.2018 - Parties, Drogen und ein bisschen studieren: Holly und Georgia genießen ihr erstes Semester an der Uni Edinburgh in vollen Zügen. Schon bald geraten sie an eine Clique von Alpha-Frauen, die für eine einflussreiche Privatbank arbeiten. Sehen Sie auf SPIEGEL.TV exklusiv die erste Episode.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.