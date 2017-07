Facebooks Löschzentrum "Viele Fragen blieben unbeantwortet"

11.07.2017 - Nach Monaten der Abschottung hat Facebook erstmals Einblick in sein Löschzentrum in Berlin gewährt. SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Fabian Reinbold schildert seine Eindrücke aus dem Großraumbüro, in dem entschieden wird, was aus dem sozialen Netzwerk entfernt wird.

