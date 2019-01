"Fahrenheit 11/9" von Micheal Moore "Wie konnte das nur passieren?"

17.01.2019, 16:57 Uhr - Trumps Wahlsieg 2016 hatte niemand kommen sehen. Selbst am Tag der Wahl galt Hillary Clinton noch als Favoritin. Was dann geschah, erklärt Dokumentarfilmer und Oscarpreisträger Micheal Moore in seinem neuen Film.