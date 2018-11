Marco Fuchs stiehlt Ihnen 180 Minuten "Das Spektakel steht im Vordergrund"

03.11.2018 - Ein Topspiel in der Premier League und eine hochinteressante Partie in der Bundesliga. SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Marco Fuchs weiß, was Sie an diesem Wochenende nicht verpassen dürfen.