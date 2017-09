Duell der Schwergewichte "Reich gegen Reich"

27.09.2017 - Der FC Bayern tritt in der Champions League bei Paris Saint-Germain an. Zum ersten Mal seit langer Zeit gehen die Münchner nicht als Favorit in die Partie. Vor der Offensive von PSG hat der Rekordmeister großen Respekt, das Ziel ist aber auch in der französischen Hauptstadt ein Sieg.

kicker.tv