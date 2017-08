"Ich habe keinen Druck" Ancelotti reagiert gelassen auf die Kritiker

11.08.2017 - Selten ist ein Bayern-Trainer mit so viel Kritik in eine neue Saison gestartet. Carlo Ancelotti nimmt das aber äußerst gelassen zur Kenntnis. Vor dem Pokalspiel in Chemnitz präsentiert sich der Italiener mit bester Laune. Druck verspüre er nicht, so Ancelotti.

