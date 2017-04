Ancelotti watscht Kritiker ab "Meine Philosophie und mein Stil"

28.04.2017 - Carlo Ancelotti sieht seine eigenen Ansprüche in seinem ersten Jahr beim FC Bayern nicht erfüllt. Kein Champions-League-Titel, kein Endspiel im DFB-Pokal. Kritik lässt er aber nicht an sich heran, er könne damit bestens umgehen, so Ancelotti.

kicker.tv