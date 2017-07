Wild-West auf dem Transfermarkt Hoeneß redet Klartext

24.07.2017 - Uli Hoeneß hat die Asienreise des FC Bayern München genutzt, um einmal mehr Klartext zu reden. Hoeneß wetterte gegen das Wettbieten am Transfermarkt. Dem internationalen Transferwahnsinn wollen sich die Bayern weiterhin verweigern. "Nicht der teuerste Transfer ist der beste, sondern der, der auf dem Platz am meisten leistet", so Hoeneß.

kicker.tv