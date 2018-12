Klopp zu Fans in Deutschland und England "Hier ist die Stimmung intensiver"

29.12.2018, 15:39 Uhr - Wo ist mehr Stimmung, in Dortmund oder Liverpool? Für Jürgen Klopp geht nichts über die Anfield Road. Aber auch sonst hat er eine einfache Erklärung, warum das Stadionerlebnis in England emotionaler ist als in Deutschland.