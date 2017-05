FDP-Chef Lindner "Wir sind die Vorspultaste der deutschen Politik"

11.05.2017 - Christian Lindner fährt zweigleisig. Spitzenkandidat in NRW - und für den Bundestag. Auf seiner Wahlkampftour von Düsseldorf nach Aachen erklärt er, was an seiner FDP so neu ist.

SPIEGEL ONLINE