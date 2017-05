Machtspielchen der Fifa Vorsitzende der Ethikkommission entlassen

10.05.2017 - Am Dienstagabend wurde in Bahrain das vollzogen, was die Fifa-Spitze scheinbar schon von langer Hand geplant hat: Der Fußball-Weltverband entlässt die Vorsitzenden der unabhängigen Ethikkommission. Beide zeigten sich nach ihrer Entlassung schockiert und enttäuscht.

