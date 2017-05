Filmstarts im Video Psychospielchen auf dem Land

04.05.2017 - In "Get Out" wird ein Wochenende bei den Schwiegereltern zum Horrortrip schlechthin. Außerdem in den Kinos: Liam Neeson als Baum-Ungeheuer in der Literaturverfilmung "Sieben Minuten nach Mitternacht".

SPIEGEL ONLINE