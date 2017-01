Begegnung in Florida Riesenalligator kreuzt Wanderweg

18.01.2017 - Das Tier erinnert mehr an einen Saurier als an ein lebendiges Reptil: Eine Frau hat in Florida einen riesigen Alligator gefilmt, der in aller Seelenruhe einen Wanderweg kreuzt.

Mehr zu: Alligator

Florida

SPIEGEL ONLINE