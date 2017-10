Beliebtes Ausflugziel Frankfurter Goetheturm brennt komplett ab

12.10.2017 - Ein Feuer hat in der Nacht den Goetheturm in Frankfurt am Main zerstört. Die 43 Meter hohe Holzkonstruktion war von der Feuerwehr nicht mehr zu retten - und stürzte ein.

Denkmal

