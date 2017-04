Erste Hochrechnungen Frankreich Macron nur knapp vor Rechtspopulistin Le Pen

23.04.2017 - Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegen Mitte-links-Politiker Emmanuel Macron und Rechtspopulistin Marine Le Pen nach ersten Hochrechnungen vorn. Sie gehen am 7. Mai in die Stichwahl.

SPIEGEL ONLINE