Proteste in Frankreich Tränengas gegen Demonstranten

24.11.2018, 15:10 Uhr - Gegen hohe Benzinpreise, hohe Mieten und die Reformen von Präsident Macron protestieren auch an diesem Wochenende Zehntausende Menschen in Frankreich. In Paris kam es zu ersten Zusammenstößen mit der Polizei.